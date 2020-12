Ungarn - Einigung im Streit über EU-Finanzen im Laufe des Tages möglich

Hungarian Prime Minister, Victor Orban arrives at an European Union leaders summit in Brussels, Belgium October 17, 2018. Aris Oikonomou/Pool via REUTERS

Budapest (Reuters) - Die ungarische Regierung hält eine Lösung im Streit über den EU-Haushalt und ein damit verbundenes Corona-Wiederaufbaupaket noch im Laufe des Tages für möglich.

Es bestehe die Chance, dass am Donnerstag auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs eine Einigung bestätigt werde, sagte der Kabinettschef von Ministerpräsident Viktor Orban, Gergely Gulyas, auf einer Pressekonferenz in Budapest. “Es gibt einen Kompromiss, der für Deutschland akzeptabel ist und der die Bedingungen von Ungarn und Polen erfüllt.”

Der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel beginnt am Mittag. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und als solche einen Kompromiss ausgehandelt. Ungarn und Polen wollen verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geld künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft wird. Deshalb blockieren sie bisher den EU-Haushaltsrahmen bis 2027 mit einem Volumen von gut 1,8 Billionen Euro. Darin enthalten ist auch der Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro.