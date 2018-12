Barley will Einspruchsrecht bei EU-Datenaustausch in Strafverfahren

German Justice Minister Katarina Barley attends a fraction meeting in Berlin, Germany October 16, 2018. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Deutschland droht am Freitag im EU-Justizministerrat eine Niederlage in der politisch sensiblen Frage des Austauschs von elektronischen Unterlagen bei Strafverfolgungsverfahren.

Nach Angaben der EU-Kommission gibt es eine ausreichende Mehrheit dafür, dass Behörden künftig grenzüberschreitend digitale Dokumente anfordern können. Justizministerin Katarina Barley pochte am Mittwoch in Berlin aber auf Nachbesserungen und vor allem eine Einspruchsmöglichkeit von Staatsseite. Sie räumte ein, dass Deutschland dabei in der Minderheit sei und über keine ausreichende Sperrminorität verfüge. Hintergrund der Debatte ist das wachsende Misstrauen gegenüber EU-Partnern wie Polen oder Ungarn.

“Den Grundansatz einer Beschleunigung von Verfahren begrüße ich”, sagte Barley. Immerhin habe man nun erreicht, dass die Staaten von Anfragen zumindest informiert würden. “Aus meiner Sicht und der etwa der Niederlande reicht dies aber nicht aus,” sagte die SPD-Politikerin. Staaten müssten die Möglichkeit haben, Einspruch bei solchen Rechtsabfragen einzulegen.

Die EU-Kommission hat Verfahren gegen Polen und Ungarn wegen Verstößen gegen Rechtsstaatsprinzipien gerade im Justizbereich eingeleitet. Dort gebe es neue Straftatbestände, die etwa nach deutschem Recht nicht akzeptabel seien, heißt es auch in der Bundesregierung. Deshalb gebe es Bedenken, etwa Strafverfolgungsbehörden aus diesen Ländern in strittigen Fällen ungehindert Zugriff auf Daten aus anderen EU-Staaten zu gewähren. “Wir hoffen, dass das Europäische Parlament eher auf unserer Seite steht”, sagte Barley zum weiteren Verfahren bei der sogenannten E-Evidence-Entscheidung.