Merkel mahnt internationale Verständigung über CO2-Grenzsteuer an

German Chancellor Angela Merkel arrives for the European Union leaders summit in Brussels, Belgium December 12, 2019. REUTERS/Yves Herman

Brüssel (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hält eine CO2-Grenzsteuer im Kampf gegen eine Wettbewerbsverzerrung durch Klimaschutzmaßnahmen für einen denkbaren Weg.

Sie teile die Beschlüsse des EU-Gipfels, sagte Merkel am Freitag in Brüssel mit Hinweis auf die Abschlusserklärung, in der eine solche Grenzsteuer erwähnt wird. Allerdings habe sie in den Beratungen auch darauf hingewiesen, dass eine intensive internationale Abstimmung nötig sei, damit eine solche CO2-Grenzsteuer nicht als protektionistische Maßnahme zur Abschottung der EU wahrgenommen werde. “Wir werden auf internationaler Ebene sehr viel Arbeit leisten müssen.”

Vereinfacht gesagt könnte eine CO2-Grenzsteuer auf Importe erhoben werden, die aus Ländern mit geringen Klimaschutzauflagen kommen. EU-Exporte könnten dagegen entlastet werden, damit sie trotz des in der EU erhobenen CO2-Preises noch international wettbewerbsfähig sind. Das Thema könne sehr schnell relevant werden, warnte die Kanzlerin. Es sei bei den derzeitigen Emissionshandelspreisen für Verschmutzungszertifikate von 25 bis 30 Euro pro Tonne CO2 noch nicht so relevant. “Sobald das dann in Richtung 40 Euro pro Tonne CO2 geht, wird das wettbewerbsverzerrende Element dann schon sehr deutlich”, fügte sie hinzu. Sie sehe “eine gewisse Chance”, dass etwa in den Handelsbeziehungen zu China keine Steuer nötig werde. Da China auch einen Emissionshandel einführe, könne man vielleicht gemeinsame Standards vereinbaren, die die Belastung des Klimaschutzes für Unternehmen vergleichbar mache.