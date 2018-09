Kommissarin - Neue US-Zölle gegen China sind unglücklich

Brüssel (Reuters) - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström kritisiert die USA wegen neuer Zölle auf Waren aus China.

FILE PHOTO: European Commissioner Cecilia Malmstrom holds a news conference in Brussels, Belgium March 7, 2018. REUTERS/Eric Vidal/File Photo

“Handelskriege sind nicht gut, nicht einfach zu gewinnen und natürlich sehr unglücklich”, sagte Malmström am Dienstag in Brüssel. Einige der Streitpunkte zwischen den USA und Peking seien nachvollziehbar und müssten von der Welthandelsorganisation WTO angegangen werden. “Wir sind aber gegen die Methoden der USA, also die Zölle, um China zur Mitarbeit zu überzeugen.”

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit der Verhängung neuer Zölle den Handelsstreit mit China verschärft. Er kündigte zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. Zugleich drohte der Präsident mit einer weiteren Eskalation, sollte China mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Peking kündigte diese bereits an.