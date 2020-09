Dombrovskis übernimmt in EU-Kommission das Ressort Handel

FILE PHOTO: European Commission Vice-President Valdis Dombrovski delivers a speech during a joint news conference on European Semester 2020, at EU headquarters in Brussels, Belgium May 20, 2020. John Thys/Pool via REUTERS/File Photo

Brüssel (Reuters) - Der frühere lettische Ministerpräsident Valdis Dombrovskis übernimmt in der EU-Kommission das Ressort Handel. Dies gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel bekannt.

Dombrovskis wird Nachfolger des Iren Phil Hogan, der wegen Verletzung der Corona-Auflagen in seinem Land zurückgetreten war. Hogans irische Nachfolgerin Mairead McGuinness übernimmt in der EU-Kommission das Ressort Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte, wie von der Leyen weiter mitteilte.

Handel ist in der EU-Kommission eines der Schlüsselressorts. Dombrovskis wird maßgeblich an den Verhandlungen über ein Handelsabkommen der EU mit Großbritannien beteiligt sein. Zudem wird er sich mit den Spannungen in den Handelsbeziehungen der EU mit den USA und China auseinandersetzen müssen. Dombrovskis gehört wie McGuinness der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) an und ist einer von drei Vizepräsidenten der 27-köpfigen EU-Kommission. Er hatte nach dem Rücktritt Hogans Ende August das Handelsressort bereits kommissarisch übernommen.

Als Vize der Kommission wird Dombrovskis weiter für den übergeordneten Bereich Wirtschaft zuständig sein. Zudem wird er die EU-Kommission in der Eurogruppe der Finanzminister vertreten. Dies fiele eigentlich in das Ressort von McGuinness. Da der Vorsitzende der Eurogruppe Paschal Donohoe aber auch Ire ist, nimmt der Lette Dombrovskis die Aufgabe wahr. Hogan war zurückgetreten, weil er in Irland an einem Abendessen mit mehr als 80 Gästen teilgenommen hatte, was gegen die Corona-Auflagen des Landes verstößt. McGuinness saß vor ihrer Berufung in die Kommission im Europäischen Parlament. Dort war sie seit 2004 Abgeordnete und zuletzt Vizepräsidentin.