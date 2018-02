EU-Kommission prüft Regulierung von Kryptowährungen

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission spielt angesichts des Bitcoin-Hype eine Regulierung von Kryptowährungen durch.

Die Brüsseler Behörde prüfe, ob hier Regeln auf EU-Ebene nötig seien, sagte ihr Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Montag. Dazu werde man die Risiken und Chancen und die Angemessenheit der derzeitigen Regulierung bewerten. Einzelne Bestandteile der Bitcoin-Technologie seien innovativ und vielversprechend, doch seien Kryptowährungen zugleich zum Spekulationsobjekt geworden. “Investoren und Verbraucher sind damit Risiken ausgesetzt, bis hin zum Totalverlust.” Deshalb seien klare Informationen und Warnungen wichtig.

Dombrovskis äußerte sich nach einem Treffen mit Aufsichtsbehörden und Branchenvertretern zu dem Thema in Brüssel. Die Ergebnisse der Unterredung werden in die anstehende Fintech-Initiative der Kommission und in ein Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einfließen. “Es ist ein globales Phänomen, und deshalb ist eine globale Antwort nötig”, sagte der Lette. “Dass heißt aber nicht, dass die EU nicht schon früher handeln kann.”

Deutschland und Frankreich forderten Anfang des Monats in einem gemeinsamen Brief an die argentinische G20-Präsidentschaft, das Thema Risiken und Chancen der Cyber-Devisen sowie der dahinterstehenden Technologien auf die Agenda des Finanzministertreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im März in Buenos Aires zu setzen. Das Ergebnis könnte ein international abgestimmtes Handeln sein.