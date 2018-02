EU-Kommission warnt nach Jet-Abschuss vor weiterer Eskalation in Syrien

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission warnt nach dem Abschuss eines israelischen Kampfjets durch Syrien vor einer Verschärfung der Lage.

“Die militärische Eskalation in Syrien und an der israelischen Grenze am Wochenende ist sehr besorgniserregend”, sagte eine Kommissionssprecherin am Montag. Der Konflikt könnte sich dadurch ausweiten. Man appelliere an die Beteiligten in Syrien, ihre Alliierten und die regionalen Vertreter, sich an das Völkerrecht zu halten und von Aktionen abzusehen, die das Leid der syrischen Bevölkerung verschlimmerten. “Es gibt keine Alternative zu einer politischen Lösung in Syrien.” Die EU unterstütze weiterhin die von den Vereinten Nationen (UN) geführte Vermittlung und die Arbeit des UN-Sondergesandten für Syrien Staffan de Mistura.

Die syrische Luftabwehr hatte am Samstag ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen, das auf dem Rückweg von einem Angriff auf iranische Militäreinrichtungen in dem Land war. Zuvor war nach israelischen Angaben eine iranische Drohne in den Luftraum Israels eingedrungen. Der Abschuss der F-16 ist die bislang schwerste Konfrontation zwischen Israel und den von Iran unterstützten Truppen in Syrien.

Die Bundesregierung hob hervor, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe. Der Iran sei aufgefordert, von seiner aggressiven Haltung gegenüber dem Staat Israel Abstand zu nehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, keine eigenen Erkenntnisse zum Eindringen einer iranischen Drohne in israelischen Luftraum zu haben. Da dies aber nicht der erste Vorfall dieser Art sei, habe die israelische Argumentation eine sehr hohe Plausibilität. Auf die Frage, ob neue Sanktionen gegen den Iran möglich seien, sagte der Sprecher, dass es für Schlussfolgerungen zu früh sei. Im Umgang mit dem Iran flössen aber aktuelle Entwicklungen mit ein.