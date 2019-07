"Mehr Mut für Europa" - Von der Leyen wirbt vor Parlament

Designated European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on her election at the European Parliament in Strasbourg, France, July 16, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

- von Peter Maushagen und Andreas Rinke

Straßburg/Berlin (Reuters) - Ursula von der Leyen sucht mit einer emotionalen Rede, der scharfen Zurückweisung von Populisten und Versprechen an die verschiedenen Parteien nach Zustimmung für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin.

“Wir müssen mutig sein, gemeinsam mutig für die EU”, sagte die CDU-Politikerin zum Abschluss einer vierstündigen Debatte im EU-Parlament in Straßburg. Die 60-Jährige präsentierte sich als überzeugte Europäerin und erinnerte daran, dass sie selbst in Brüssel geboren wurde und ihr Vater in der Europa-Politik eine Rolle gespielt habe. “Wer ... dieses Europa schwächen, spalten oder ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin”, rief sie den Abgeordneten zu. “Lang lebe Europa”, sagte sie auf Französisch, Englisch und Deutsch.

Ob sie damit eine Mehrheit der EU-Parlamentarier auf ihre Seite ziehen konnte, wird sich bei der Wahl am Abend zeigen. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nominierten sie vor zwei Wochen an den von den Parteien für die EU-Wahl aufgestellten Spitzenkandidaten vorbei. Deshalb sind die Chancen auf eine Zustimmung ungewiss. “Ich habe meinen Wählern versprochen, nur einen Spitzenkandidaten zu wählen, und ich werde dabei bleiben”, sagte Europa-SPD-Chef Jens Geier.

Andere Teile der europäischen Sozialisten - vor allem aus dem Süden - haben allerdings weniger gegen die Nominierung der Niedersächsin einzuwenden. Strikt dagegen sind aber noch die Grünen, die Linken und die ganz Rechten der Fraktion Identität und Demokratie (ID). Deren Ablehnung, vorgebracht vom deutschen AfD-Politiker Jörg Meuthen, freute von der Leyen: “Ich bin geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme.” Und dem Brexit-Populisten und Abgeordneten Nigel Farage entgegnete sie: “Auf Reden wie Ihre können wir in Zukunft gut verzichten.”

ABSOLUTE MEHRHEIT

Am Nachmittag beraten noch die Fraktionen. Insbesondere die Sozialdemokraten mit 154 Vertretern und die 108 starke Gruppe der Liberalen spielen dabei Zünglein an der Waage. Bei derzeit 747 EU-Abgeordneten liegt die absolute Mehrheit bei 374 Stimmen. Das Ergebnis der geheimen Wahl wird gegen 19.30 Uhr erwartet.

Vor den EU-Abgeordneten nannte von der Leyen eine Reihe von Projekten, die sie in einer fünfjährigen Amtszeit als Kommissionspräsidentin angehen möchte. So versprach sie ein CO2-neutrales Europa bis 2050 und kündigte einen “green deal” für Europa an. Die CDU-Politikerin setzte sich zudem für eine europäische Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen in der EU sowie national definierte Mindestlöhne ein. Die Erasmus-Förderung für den Austausch von Studenten und Auszubildenden will sie verdreifachen.

Sollte von der Leyen gewählt werden, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde. Seit mehr als 50 Jahren würde auch wieder Deutschland den Spitzenposten besetzen. Sollte sie scheitern, hätte der EU-Rat einen Monat Zeit, einen neuen Kandidaten zu benennen. Von der Leyen setzte aber alles auf eine Karte und kündigte am Montag an, sie werde am Mittwoch auf jeden Fall als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, die Stelle schnell neu besetzen zu wollen.