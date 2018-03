Merkel stimmt sich mit Polens Regierung über EU-Politik ab

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute nach Polen reisen.

German Chancellor Angela Merkel sits on the government bench after a swear-in ceremony in Germany's lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, March 14, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bei der Abstimmung mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki wird es vor allem um anstehenden Reformen der Euro-Zone und EU-Verteidigungspolitik, aber auch die Lage in der Ukraine gehen. Zuletzt hatte es Differenzen über die umstrittenen Justizreformen in Polen, die polnische Weigerung zur Aufnahme von Flüchtlingen sowie über den Bau der Nordstream-II-Gaspipeline durch die Ostsee gegeben. In der beginnenden Debatte über die zukünftigen EU-Finanzen gehört Polen zu den Hauptempfängern, Deutschland ist dagegen größter Nettozahler in der Union. Auf Merkels Agenda stehen auch ein Treffen mit Staatspräsident Andrzej Duda und ein Abendessen mit Morawiecki. Der Besuch in Warschau ist nach dem Flug nach Paris am Freitag die zweite Auslandsreise Merkels in ihrer vierten Amtszeit.