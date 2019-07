ING-Deutschland-Kunden können keine Schweizer Aktien handeln

FILE PHOTO: A long exposure shows traffic flowing past the illuminated word "Boerse" (exchange) in Zurich, Switzerland June 17, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Der Börsenstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und der Schweiz trifft die Kunden der ING Deutschland.

Sie können seit Montag Schweizer Aktien weder kaufen noch verkaufen, sagte eine ING-Sprecherin am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der “Handelszeitung”. Von der Einstellung des Handels seien Wertpapier-Kunden der ING Deutschland im niedrigen einstelligen Prozentbereich betroffen. Die Bank suche nach einer Lösung, um den Handel schnellstmöglich wieder zu gewährleisten. Anders als einige Konkurrenten handelt die ING Deutschland nicht über die Schweizer Börse SIX, weil dafür bislang kein Bedarf bestand.

Die Schweizer Regierung hat seit Montag den Handel mit Schweizer Aktien an den EU-Aktienmärkten verboten - zum Schutz des heimischen Börsenplatzes. Zuvor hatte die EU-Kommission den sogenannten Äquivalenzstatus der Schweizer Börsen auslaufen lassen. Grundsätzlich dürften Banken und Vermögensverwalter aus der EU an der SIX nun nicht mehr handeln, weil die Börsenregulierung in der Alpenrepublik nicht mehr als gleichwertig zur eigenen anerkannt wird. Aufgrund einer Bestimmung in der Europäischen Finanzmarktverordnung MiFIR können Anbieter aus der EU, die an der SIX zugelassen sind, aber weiter in Zürich ihr Geschäft betreiben.

Die ING Deutschland empfiehlt Kunden, die Schweizer Aktien kaufen oder verkaufen wollen, diese an einen Anbieter zu übertragen, der direkt über die Schweiz handelt.

Kunden von Comdirect und der Consorsbank können Schweizer Aktien weiterhin außerbörslich handeln, wie Sprecher der beiden Institute sagten. Wollen sie ihre in Deutschland gekauften Stücke in der Schweiz verkaufen, wird es teuer. Zum einen schlagen dann Gebühren für den Handel im Ausland zu Buche. Zum anderen müssen in Deutschland gekaufte Stücke, die in der Schweiz verkauft werden sollen, zunächst in die Schweiz verlagert werden. Dieser sogenannte Lagerstellenwechsel ist ebenfalls kostenpflichtig. Bei der Consorsbank hieß es zudem, Sparpläne in Schweizer Aktien könnten aktuell nicht ausgeführt werden.