EU lädt für März zu neuer Syrien-Spendenkonferenz ein

Brüssel (Reuters) - Die EU will auf einer weiteren internationalen Konferenz Geld für Hilfe im Bürgerkriegsland Syrien sammeln.

A woman holds a Syrian flag in Deraa, Syria, July 4, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

Das dritte sogenannte Syrien-Gebertreffen solle Ende März in Brüssel stattfinden, kündigte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York an. Der Krieg in dem Land verändere seinen Charakter und werde immer mehr zu einem Faktor für die Region. Syrien sei geteilt, Millionen Menschen seien auf der Flucht. Frieden könne es nur durch eine Verhandlungslösung auf Basis des Rahmens der Vereinten Nationen geben.

Die Vorgängerkonferenz im April endete enttäuschend: Die Hilfszusagen verfehlten mit 4,4 Milliarden Dollar das Spendenziel von mindestens sechs Milliarden Dollar. Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Im Fokus steht derzeit die letzte Rebellenhochburg Idlib, wohin Aufständische unterschiedlichster Gruppierungen gebracht wurden. Russland und die Türkei vereinbarten vergangene Woche die Schaffung einer entmilitarisierten Zone in Idlib. Eine Offensive gegen die Region, in der sich schätzungsweise drei Millionen Menschen aufhalten, wurde damit zunächst auf Eis gelegt.