EU-Außenbeauftragte fordert Umsetzung von UN-Syrien-Resolution

Brüssel (Reuters) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini dringt auf ein Ende der Gewalt in Syrien.

Die Annahme einer entsprechenden Resolution der Vereinten Nationen (UN) sei nur ein erster Schritt, sagte Mogherini am Montag vor einem EU-Außenministertreffen. Jetzt müsse die von der US vereinbarte Waffenruhe auch umgesetzt und überwacht werden. “Wir werden mit den UN und allen internationalen und regionalen Partner daran arbeiten, dass sich die Lage am Boden sofort verbessert.” Zu dem Thema werde sie am Dienstag in Brüssel einen hochrangigen Vertreter der UN treffen.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn zeigte sich erschüttert über die Lage in den Kriegshochburgen in Syrien. ”Es ist eine Schande, wie mit den Menschen in Ost-Ghouta und Idlib umgegangen werde, sagte er. “Es sind Verstöße gegen die elementaren Regeln der Menschlichkeit.” Es liege nun an Russland und dem Iran einerseits und der Türkei und den USA anderseits, dass die Barbarei aufhören könne.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte sich am Samstag nach mehrfacher Vertagung auf eine Waffenruhe für Syrien verständigt. Trotzdem gingen die Kämpfe in Syrien weiter. Nach Angaben der Opposition vor Ort ist am Sonntag Giftgas bei einem Angriff auf Ost-Ghuta eingesetzt worden. Viele Menschen hätten nach einer “enormen Explosion” Symptome einer Chlorgas-Exposition gezeigt, berichteten Mediziner der Opposition. Ein Kind sei gestorben. Mindestens 18 Menschen seien behandelt worden.