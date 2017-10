Merkel sucht Gespräch mit Türkei und erhöht den Druck

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz des Dauerstreits mit der Türkei wieder den Gesprächsfaden mit Ankara aufnehmen.

German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference during a European Union leaders summit meeting in Brussels, Belgium, October 20, 2017. REUTERS/Dario Pignatelli - RC1B91890F30

“Wir wollen nicht nur über die Türkei sprechen, sondern auch mit ihr”, sagte sie in der Nacht zum Freitag nach dem ersten Tag des EU-Gipfels. Wichtig sei jetzt, nicht die Brücken abzubrechen. Gleichzeitig bereite ihr die Situation bei dem Nato-Partner Sorgen. “Nicht nur werden viele Deutsche verhaftet. Der gesamte Rechtsstaat bewegt sich in die falsche Richtung.” Als Reaktion wollen die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nun den Druck auf die Türkei erhöhen. So solle die Zollunion mit der Türkei vorerst nicht erweitert werden, sagte Merkel. Zudem sei geplant, bestimmte Zahlungen an das Land angemessen einzuschränken.

Dabei handelt es sich um sogenannte Vorbeitrittshilfen, welche üblicherweise an EU-Kandidaten gezahlt werden. Die Türkei erhält von 2014 bis 2020 rund 4,4 Milliarden Euro.

Allerdings gebe es in der Beziehung mit der Türkei auch Lichtblicke. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen verhalte sich die Regierung in Ankara vorbildlich und werde wie versprochen noch weitere drei Milliarden Euro aus den EU-Töpfen erhalten. “Wenn man sieht, was in Deutschland dafür aufgewendet wird, ist es nicht zu viel, was EU hier gibt”, sagte die Bundeskanzlerin.

Deutschland pochte im Vorfeld des Treffens darauf, die Beitrittsgespräche mit dem Mittelmeer-Anrainer offiziell zu beenden. Dafür bedarf es einer einstimmigen Entscheidung der 28 EU-Staaten, die derzeit aber in weiter Ferne ist. Einer der wenigen Verbündeten Deutschlands im Konflikt mit der Türkei ist Österreich. Der angehende Bundeskanzler des Landes, Sebastian Kurz, sprach sich auf Twitter für einen Abbruch der Gespräche mit der Türkei aus.

Der belgische Ministerpräsident Charles Michel sagte, dass sein Land die Reduzierung der Zahlungen an die Türkei unterstützt. “Jeder weiß, dass die Verhandlungen auf Eis liegen, de facto fast tot sind”, sagte er auf einer Pressekonferenz während des Gipfels. Angelaufen waren die Gespräche 2005. Allerdings sahen besonders Deutschland und Frankreich eine Mitgliedschaft wegen der Größe der Türkei und der überwiegend muslimischen Bevölkerung skeptisch. Nach dem gescheiterten Putsch dort und der harten Antwort der Regierung gegen mutmaßliche Put­schisten verschlechterten sich die Beziehungen schlagartig. “Wir werden zu dem Ergebnis kommen, dass die Verhandlungen im Sande verlaufen und auch nicht wiederbelebt werden können”, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte.