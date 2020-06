EU-Staaten wollen im Juli Reisebeschränkungen für Drittstaaten lockern

European flag is pictured in Blagnac near Toulouse, France March 21, 2018. REUTERS/Regis Duvignau

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Europäische Union will ab Juli die Reisebeschränkungen für Länder außerhalb der Staaten-Gemeinschaft schrittweise abbauen.

Innerhalb der EU sollen die Restriktionen Ende Juni vollständig aufgehoben sein, sagte Innen-Kommissarin Ylva Johansson am Freitag nach Beratungen der EU-Innenminister. Die meisten EU-Staaten wie Deutschland heben ihre Beschränkungen bereits am 15. Juni auf. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte für Nicht-EU-Staaten ab dem 1. Juli eine differenzierte Lösung an. Dies hänge von der epidemiologischen Lage in den betreffenden Staaten ab.

Seehofer sagte, mit der Beendigung der Grenzkontrollen würden auch Quarantänen beim Wechsel zwischen den Ländern wegfallen. Das heißt, es ist dann wieder die volle Reisefreiheit wiederhergestellt sei. Außenminister Heiko Maas und sein italienischer Kollege Luigi Di Maio sagten nach einem Treffen in Berlin, dass man Gespräche mit Österreich führe. Die Regierung in Wien will Beschränkungen für Einreisen aus Italien noch nicht aufheben. Italiens Tourismusindustrie hofft, dass ab Mitte Juni wieder verstärkt Besucher auch aus Deutschland kommen.