EU-Handelskommissarin - Ausgang von Zollstreit mit USA ist offen

Paris (Reuters) - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat sich in Paris mit ihrem US-Amtskollegen Wilbur Ross getroffen, um die drohenden US-Zölle in letzter Minute noch abzuwenden.

FILE PHOTO: European Commissioner Cecilia Malmstrom holds a news conference in Brussels, Belgium March 7, 2018. REUTERS/Eric Vidal/File Photo

Man werde über die Entscheidung der USA in der Sache nicht spekulieren, sagte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Paris. Das finale Urteil habe der US-Präsident Donald Trump.

Bei dem Handelsstreit geht es um US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, die Trump verhängt hat. Am Freitag läuft eine Ausnahmeregelung für die EU aus. Die Europäer haben Gegenmaßnahmen vorbereitet. Malmström rechnet selbst bei einer Vermeidung der Zölle mit einer Deckelung von EU-Exporten.