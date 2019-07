Von der Leyen - Europaskeptiker haben in mir eine Gegnerin

Designated European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on her election at the European Parliament in Strasbourg, France, July 16, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

Straßburg (Reuters) - Ursula von der Leyen verspricht in ihrer Bewerbungsrede vor dem Europaparlament für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin, die Werte der Gemeinschaft zu verteidigen.

“Wer Europa spalten und schwächen will, findet in mir eine erbitterte Gegnerin”, sagte von der Leyen am Dienstag in Straßburg. Sie selbst sei in Brüssel geboren worden, und ihr Vater habe in der Europa-Politik eine Rolle gespielt. Sie beendete ihre Rede mit “Lang lebe Europa” auf Französisch, Englisch und Deutsch.

Am Abend stimmen die EU-Abgeordneten über ihre Kandidatur für die Spitze der EU-Kommission ab. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten von der Leyen vor zwei Wochen auf einem Gipfeltreffen für das höchste Amt der EU vorgeschlagen. Die CDU-Politikerin kündigte bereits an, unabhängig vom Ausgang am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurückzutreten.