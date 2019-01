A worker walks past steel rolls at the ArcelorMittal steel plant in Sestao, Spain, November 12, 2018. REUTERS/Vincent West

Brüssel (Reuters) - Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist im November überraschend auf das niedrigste Niveau seit mehr als zehn Jahren gefallen.

Das Statistikamt Eurostat bezifferte sie am Mittwoch auf 7,9 Prozent. Im Oktober 2018 hatte die Quote noch bei 8 Prozent gelegen. In Spanien sank sie im November um einen Tick auf 14,7 Prozent, in Italien ebenfalls leicht auf 10,5 Prozent. Die Arbeitslosenquoten in Deutschland und Frankreich stabilisierten sich bei 3,3 beziehungsweise 8,9 Prozent.