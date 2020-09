Baubranche in Euro-Zone trotz Aufholjagd noch unter Vorkrisenniveau

A construction site is pictured in Berlin, Germany May 31, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Bauwirtschaft im Euro-Raum hat trotz anziehender Geschäfte noch nicht wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht.

Die Produktion kletterte zwar von Juni auf Juli um 0,2 Prozent und damit den dritten Monat in Folge, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Allerdings stellten die Betriebe 3,8 Prozent weniger her als im Juli 2019 und rund 5,3 Prozent weniger als im Februar, als die Virus-Pandemie sich noch nicht im Geschäft niederschlug.

In Deutschland war die Baubranche dank eines dicken Auftragspolsters optimistisch ins Jahr gestartet. Die Unternehmen fürchten nun aber eine Flaute, wenn neben privaten Häuslebauern und Kunden aus der Wirtschaft auch die Kommunen wegen der Corona-Krise ihre Bauinvestitionen drosseln.