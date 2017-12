Wirtschaft in der Euro-Zone wächst kräftig um 0,6 Prozent

Berlin/Brüssel (Reuters) - Der Aufschwung in der Euro-Zone festigt sich.

50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Euro-Ländern stieg zwischen Juli und September um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Damit ist der Zuwachs nur einen Tick geringer als im Frühjahr und fast so stark wie in den USA, wo das BIP um 0,8 Prozent zulegte. Als Treiber des Aufschwungs in der Euro-Zone erwiesen sich Verbraucher und Firmen gleichermaßen: Die Konsumausgaben der privaten Haushalte trugen ebenso wie die Investitionen der Unternehmen jeweils 0,2 Prozentpunkte zum Wachstum bei. Auch die Exporte schoben die Konjunktur an.