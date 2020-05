Geschäftsklima in Euro-Zone hellt sich auf - "Erste Anzeichen für Erholung"

An illustration picture shows a one euro coin, April 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Stimmung bei Unternehmern und Verbrauchern der Euro-Zone zieht nach dem Rekordeinbruch wegen der Corona-Krise wieder leicht an.

Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im Mai um 2,6 auf 67,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag bekanntgab. Sie erkennt darin “erste Anzeichen einer Erholung”, nachdem die inzwischen in vielen Ländern wieder gelockerten Kontaktbeschränkungen im April viele Geschäfte zum Schließen zwangen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings einen stärken Anstieg auf 70,3 Zähler erwartet.

Besonders die Industrie-Manager und die Verbraucher zeigten sich optimistisch, dass das Schlimmste hinter ihnen liegt. Bei den Dienstleistern trübte sich die Stimmung hingegen weiter ein, wenn auch in einem langsameren Tempo als in den beiden Vormonaten. Auch in der Baubranche zeigte das Barometer leicht nach unten, während es im Handel minimal zulegte.

In den größten Volkswirtschaften der Euro-Zone hellte sich die Stimmung zumeist auf - besonders stark in den Niederlanden (+3,5), Deutschland (+3,2) und Spanien (+1,6). Frankreich meldete hingegen eine leichte Eintrübung (-0,3) ab. In Italien konnten aufgrund des strengen Lockdowns keine Daten im April erhoben und daher keine Veränderungen im Mai ermittelt werden.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Hoffnung auf einen vergleichsweise milden Konjunktureinbruch in der Euro-Zone durch die Corona-Krise inzwischen begraben. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr zwischen acht und zwölf Prozent sinken, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB). Bislang waren die Währungshüter von einem Minus zwischen fünf und zwölf Prozent ausgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone war bereits im ersten Quartal mit 3,8 Prozent in Rekordtempo geschrumpft. Im laufenden zweiten Vierteljahr rechnen Experten mit einem Minus zwischen zehn und 20 Prozent.