Geschäftsklima im Euro-Raum bessert sich überraschend deutlich

Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im September stärker als erwartet aufgehellt.

Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im September um 3,6 Zähler auf 91,1 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag bekanntgab. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einer Zunahme auf 89 Punkte gerechnet. Mit dem Anstieg hat der Indikator bereits rund 70 Prozent der Verluste wieder wettgemacht, die er auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in den Monaten März und April zu verzeichnen hatte.

Vor allem bei den Dienstleistern ging es mit der Stimmung deutlich bergauf. Auch bei den Industriemanagern, am Bau, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern verbesserte sie sich.

In den größten Volkswirtschaften der Euro-Zone nahm der Optimismus weiter zu. Besonders stark verbesserte sich die Stimmung in Italien (+8,4) und Frankreich (+5,8). Auch in den Niederlanden (+2,1), Spanien (+1,6) und Deutschland (+1,2) hellte sie sich auf. In Deutschland wurden mit diesem Anstieg die während des Lockdowns im Frühjahr zu verzeichnenden Rückgänge des Barometers zu 80 Prozent wieder wettgemacht.