Stimmung in Euro-Wirtschaft auf tiefstem Stand seit November 2016

A picture illustration shows euro banknotes outside the European Commission headquarters in Brussels November 28, 2011. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: BUSINESS)

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone sinkt weiter.

Das entsprechende Barometer fiel im Februar den achten Monat in Folge und zudem auf den tiefsten Stand seit November 2016, aber nur noch minimal 0,2 auf 106,1 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Bei den Verbrauchern, Dienstleistern und Einzelhändlern ging es leicht bergauf, während es in der Industrie und am Bau jeweils Rückgange gab. In den Niederlanden zog die Stimmung spürbar an, während sie sich in Frankreich und Italien eintrübte. In Deutschland und Spanien blieb das Barometer nahezu unverändert.