Börsianer bewerten Euro-Konjunkturaussichten schlecht wie lange nicht

Berlin (Reuters) - Angesichts der politischen Lage in Italien und dem Handelsstreit mit den USA bewerten Börsianer die Konjunkturaussichten in der Euro-Zone so schlecht wie seit fast sechs Jahre nicht mehr.

A container ship is seen at the shipping terminal Eurokai in the Port of Hamburg, Germany November 6, 2017. REUTERS/Fabian Bimmer

Das entsprechende Barometer fiel im Juni um 11,3 auf minus 13,3 Punkte, wie die Investmentberatung Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter 920 Investoren mitteilte. Das ist bereits der fünfte Rückgang in Folge. “Der neuen Regierung in Rom schlägt große Skepsis entgegen”, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. “Diese ist so stark, dass die Konjunkturerwartungen in der Euro-Zone regelrecht abkippen.” Die euro-skeptische Regierung setzt sich aus der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega zusammen.

Daneben belasten auch die in Kraft getretenen höheren Importzölle der USA auf Stahl und Aluminium aus der EU, zumal Europa Gegenmaßnahmen vorbereitet hat. “Doch die Sorge der Anleger vor einem ausufernden Handelskonflikt scheinen derzeit noch geringer als die vor einer Neuauflage der Euro-Krise durch die Regierung in Rom”, sagte Hübner. “So oder so rechnen die Anleger mit einer ernsthaften Wachstumsabschwächung in der Euro-Zone.”

Auch für Europas größte Volkswirtschaft Deutschland trübt sich die Stimmung der Investoren den fünften Monat in Folge ein. Hier fiel das Barometer für die Konjunkturerwartungen um 6,0 auf minus 13,8 Zähler und damit ebenfalls auf den niedrigsten Wert seit knapp sechs Jahren. “Der deutschen Konjunktur, die noch zu Jahresbeginn unverwundbar schien, weht inzwischen der Wind schon relativ rau ins Gesicht”, sagte Hübner. “Deutschland scheint besonders anfällig bei einer Ausweitung des Handelsstreits mit den USA. Zudem wirken Schlüsselsektoren wie Autos und Banken zunehmend angeschlagen.”