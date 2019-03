Anleger bewerten Euro-Konjunktur optimistischer - "Aber keine Entwarnung"

A general view shows the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt, Germany, February 12, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Börsianer schätzen die Konjunktur in der Euro-Zone wieder optimistischer ein.

Das entsprechende Barometer legte im März nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder zu, und zwar um 1,5 auf minus 2,2 Punkte, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Anlegern mitteilte. Im Februar war es noch auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen. “Auch wenn sich die Zeichen für eine konjunkturelle Stabilisierung der Euro-Zone mehren, ist es zu früh, schon Entwarnung zu geben”, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Konjunkturerwartungen verbesserten sich auf vergleichsweise niedrigem Niveau, während die Lage so negativ bewertet wurde wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Auch für die deutsche Konjunktur liefert das Barometer Signale der Stabilisierung. “Allerdings befindet sich auch hier die Wirtschaft noch immer in einer prekären Verfassung”, sagte Hübner. So wurde die Lage zum fünften Mal in Folge schlechter und zugleich so negativ bewertet wie seit November 2014 nicht mehr. Die Erwartungen stiegen zum zweiten Mal in Folge, sind aber immer noch negativ. “Die einstige Konjunkturlokomotive sticht also derzeit keineswegs mehr positiv hervor”, sagte Hübner.