Deutschland dringt auf größere Rolle für Euro-Rettungsschirm

Luxemburg (Reuters) - Deutschland dringt auf eine größere Rolle des Euro-Rettungsschirms ESM.

Greek Finance Minister Euclid Tsakalotos chats with European Stability Mechanism Managing Director Klaus Regling at the start of an euro zone finance ministers meeting in Luxembourg, October 9, 2017. REUTERS/Eric Vidal - RC1C510B7320

Dies geht aus einem deutschen Positionspapier zu Reformen in der Euro-Zone hervor, das für die Gespräche der Euro-Zonen-Finanzminister am Montag in Luxemburg vorbereitet worden war. Ziel ist es demnach, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Stabilitätsrisiken für und in Mitgliedstaaten der Euro-Zone früher und effektiver zu erkennen. Außerdem sollten diese Risiken überwacht werden, damit sie von den betroffenen Ländern selbst reduziert werden könnten.

In dem Dokument wird die deutsche Position in der Debatte ausgeführt, wie der ESM zu einem Europäischen Währungsfonds aufgerüstet werden kann. Demnach soll der ESM auch eine Rolle bei der Überwachung der Finanzpolitik einzelner Regierungen spielen.

Auf dem Treffen der der Finanzminister der Euro-Zone gab der scheidende Ressortchef Wolfgang Schäuble den Euro-Ländern Hausaufgaben auf, um die Einheitswährung nach Jahren der Krise wetterfest zu machen. Als er 2009 an die Spitze des Ministeriums gerückt sei, hätten die Finanzmärkte gerade den Euro attackiert, sagte Schäuble am Montag in Luxemburg. “Wir haben in den acht Jahren den Euro stabil gehalten.” Derzeit stünden alle Euro-Staaten wirtschaftlich gut da. “Es ist jetzt eine gute Zeit, um den Euro nachhaltig zu stabilisieren. Die Arbeiten gehen weiter.” [nL8N1MK41H]