Spanien schlägt Wirtschaftsministerin Calvino als Eurogruppen-Chefin vor

FILE PHOTO: Spain's Deputy Prime Minister and Economic Affairs Minister Nadia Calvino attends an European Union finance ministers meeting in Brussels, Belgium January 21, 2020. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Madrid (Reuters) - Spanien wird Wirtschaftsministerin Nadia Calvino formell als Kandidatin für den Vorsitz der Eurogruppe vorschlagen. Es wäre für Calvino eine Ehre, die Gruppe der Euro-Finanzminister zu leiten, erklärte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Donnerstag in Madrid. Sie wäre die erste Frau auf diesem Posten, fügte er hinzu. Calvino gilt als Favoritin. Der oder die Vorsitzende der Eurogruppe organisiert die monatlichen Beratungen der Finanzminister der 19 Euro-Länder und lotet Kompromisse aus. Umstritten in Eurogruppe und EU sind derzeit die Details zum Wiederaufbaufonds als Antwort auf die Coronavirus-Pandemie, von der Spanien neben Italien besonders betroffen ist.

Der Sozialdemokratin Calvino werden gute Chancen eingeräumt. Sie ist seit Mitte 2018 Wirtschaftsministerin und vertritt ihr Land in der Eurogruppe. Mehrere deutsche Regierungsvertreter haben die Spanierin als eine starke Kandidatin bezeichnet, mit der Deutschland gut leben könnte. In Brüssel hieß es, Calvino gehöre zu den Favoriten.

Der bisherige Eurogruppen-Chef, der Portugiese Mario Centeno, will sich zurückziehen. Er hat seinen Rücktritt als Finanzminister angekündigt und strebt damit auch keine weitere Amtszeit als Eurogruppen-Chef an. Die Entscheidung über den oder die neue Vorsitzende soll am 9. Juli fallen, vier Tage vor dem Ende von Centenos Amtszeit. Wer den Posten übernehmen will, muss mindestens zehn Stimmen der 19 Länder bekommen. Jedes Land hat eine Stimme. Der Vorsitz der Eurogruppe wird für zweieinhalb Jahre vergeben.