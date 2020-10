Automarkt in der EU erholt sich im September leicht

Cars queue during traffic jam on the city highway A100 at rush hour in Berlin, Germany, November 14, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

München (Reuters) - Der Automarkt in der Europäischen Union ist trotz einer leichten Erholung im September im bisherigen Jahresverlauf noch tief im Minus.

Im abgelaufenen Monat legte die Zahl der neu zugelassenen Pkw erstmals in diesem Jahr zu und wuchs um 3,1 Prozent auf knapp 934.000, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Freitag in Brüssel mitteilte. Damit brach der Markt in den ersten neun Monaten infolge der Corona-Krise um 28,8 Prozent ein. Sieben Millionen Autos wurden in der EU neu zugelassen, das waren fast 2,9 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Getrieben wurde das Wachstum im September von Deutschland (plus 8,4 Prozent) und Italien (plus 9,5 Prozent), während der Absatz in Frankreich (minus 3,0 Prozent) und Spanien (minus 13,5 Prozent) weiter schrumpfte.