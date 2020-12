Autoabsatz in EU sinkt im November um zwölf Prozent

FILE PHOTO: A worker at the Volkswagen assembly line in Wolfsburg, Germany, April 27, 2020. Swen Pfoertner/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

München (Reuters) - Der Absatz der von der Corona-Krise gebeutelten Autobranche ist in Europa im November abermals eingebrochen.

Die Zahl der Neuzulassungen in der EU fiel binnen Jahresfrist um zwölf Prozent auf 898.000 Fahrzeuge, wie der Branchenverband ACEA am Donnerstag mitteilte. Damit schrumpfte der Absatz im bisherigen Jahresverlauf um 25,5 Prozent auf rund neun Millionen Fahrzeuge. Einen besonders starken Einbruch verzeichneten die Hersteller von Januar bis November in Spanien mit einem Minus von 35,3 Prozent. Im Mittelfeld lagen Italien (minus 29,0 Prozent) und Frankreich (minus 26,9 Prozent). Deutschland kam mit einem Rückgang um 21,6 Prozent vergleichsweise glimpflich durch die Krise.