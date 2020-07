Europas Börsen weisen Vorschlag kürzerer Handelszeiten zurück

FILE PHOTO: The London Stock Exchange Group offices are seen in the City of London, Britain, December 29, 2017. REUTERS/Toby Melville

London (Reuters) - Britische Banken und Investoren beißen mit ihrem Vorschlag, die Handelszeiten zu verkürzen, bei anderen europäischen Börsen auf Granit.

Eine Verkürzung der Handelszeiten wäre ein falsches Signal, erklärte der europäische Börsenverband FESE. In einer Umfrage der Londoner Börse LSE hatte sich die Mehrheit der befragten Banken und Fondsgesellschaften in London für eine Verkürzung des Handelstags um 90 Minuten ausgesprochen. An Europas Börsen wird von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr gehandelt. Damit ist der Handelstag länger als an der Wall Street und in Asien. Er überlappt einen Teil des Handels auf den beiden Kontinenten.

Die London Stock Exchange (LSE) ist kein Mitglied der FESE. Sie hatte erklärt, ohne ein harmonisiertes Vorgehen würden die Ziele einer Handelsverkürzung - etwa eine bessere Work-Life-Balance - schwerer zu erreichen sein. Denn viele Handelshäuser sind in verschiedenen Ländern Europas vertreten. Zudem muss sie bei einem Alleingang Wettbewerbsnachteile fürchten.

Am Mittwoch wollte sich die LSE nicht äußern. Die britische Bankenlobby Association for Financial Markets in Europe und der britische Branchenverband Investment Association hielten an ihrer Forderung nach einer Verkürzung des Handelstags fest.