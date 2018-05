Merkel - Gemeinsame EU-Einlagensicherung nicht absehbar

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet auf absehbare Zeit nicht mit einer gemeinsame Sicherung von Bankeinlagen in Europa.

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt, Germany, April 26, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

“Ich sehe die gemeinsame Einlagensicherung anders als die EU-Kommission in relativ weiter Ferne”, sagte sie am Mittwoch bei einer CDU-Veranstaltung in Berlin. Zunächst sei ein Abbau von Risiken in den Bankenbilanzen auf nationaler Ebene notwendig.

Merkel sagte, grundsätzlich gebe es die Verantwortung, die EU-Währungsunion zu stärken. Merkel bekannte sich außerdem zur Fortentwicklung des Euro-Rettungsschirms ESM zu einem Europäischen Währungsfonds bei Fortgeltung der Mitsprache der nationalen Parlamente in Europa.