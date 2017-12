Barnier zu Berichten über Finanzeinigung - Wir arbeiten noch

Berlin (Reuters) - Die EU und Großbritannien arbeiten nach den Worten von EU-Chefunterhändler Michel Barnier weiter an einer Einigung in den Brexit-Verhandlungen.

European Union's chief Brexit negotiator Michel Barnier holds a speech at the Berlin Security Conference on European Security and Defence in Berlin, Germany, November 29, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Mein einziger Kommentar: Wir arbeiten noch”, sagte Barnier der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch am Rande der Berliner Sicherheitskonferenz auf die Frage, ob er sich zu Medienberichten über eine Finanzeinigung mit Großbritannien äußern könne. In einer Rede hatte Barnier zuvor gesagt: “Ich hoffe, dass ich dem Europäischen Rat, der sich ja in einigen Tagen in Brüssel trifft, berichten kann, dass wir in der Tat ausreichenden Fortschritt inzwischen vermelden können und dass wir damit eine wichtige Etappe in unseren zukünftigen Beziehungen erreicht haben.”