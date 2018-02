Oettinger - Briten werden ohne Binnenmarkt Nachteile haben

Berlin (Reuters) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat Großbritannien wegen seines geplanten EU-Austritts massive wirtschaftliche Nachteile vorhergesagt.

Vor allem werde Großbritannien den Verlust des EU-Binnenmarktes spüren, sagte er bei einem Handelsblatt-Forum am Montag. “Die Briten werden schmerzlich merken, dass sie bei künftigen Handelsabkommen (...) schlechtere Konditionen als die EU27-Plus aushandeln können”, sagte er. “Der Binnenmarkt ist das wirtschaftlich größte Asset, das Europa hat.” Das mache es auch sinnvoll, dass das Aushandeln von Freihandelsabkommen weiterhin in europäischer Kompetenz bleibe. “Warten sie es ab: aus Great Britain wird little England werden.”