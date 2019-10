EU gibt grünes Licht für staatlichen Condor-Kredit

A banner reding "Condor we love flying" is seen next to a check-in counter of airline Condor at the airport in Frankfurt, Germany, September 24, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Brüssel/Berlin/Frankfurt (Reuters) - Der Ferienflieger Condor kann aufatmen: Die EU-Kommission genehmigte am Montag den Rettungskredit der Bundesregierung in Höhe von 380 Millionen Euro, der nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook gewährt worden war.

“Die Maßnahme wird dazu beitragen, dass Condor seine Luftverkehrsdienste im Interesse der Fluggäste ordnungsgemäß fortsetzen kann”, teilte die Behörde in Brüssel mit. Der Wettbewerb in Europa werde dadurch nicht übermäßig verzerrt. Condor-Chef Ralf Teckentrup erklärte, das Unternehmen sei der EU außerordentlich dankbar. Der Kredit sei ein wichtiger Schritt, um die Zukunft von Condor zu sichern. Damit sei der Betrieb während der buchungsschwächeren Wintersaison gesichert.

Condor hatte sich mit einem Schutzschirmverfahren in Deutschland vom britischen Mutterkonzern abgespalten, um nicht mit in die Pleite gerissen zu werden. Die Bundesregierung und das Land Hessen wollen dem Ferienflieger mit dem auf sechs Monate befristeten Brückenkredit über die Förderbank KfW die Stange halten, damit neue Investoren gefunden werden können. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, der Kredit gebe den fast 5000 Beschäftigten eine Perspektive. “Die Fortsetzung des Flugbetriebs kommt zudem den zahlreichen Verbrauchern und Verbraucherinnen zugute, die Flugreisen mit Condor gebucht haben.” Condor sei wichtig für den Wettbewerb in der Luftfahrt in Europa, erklärte auch Teckentrup. Große Reiseveranstalter hatten bei der Bundesregierung dafür geworben, Condor zu retten. Ein Ausfall des Ferienfliegers hätte zum Ende der Sommersaison zu Flugausfällen für Hunderttausende Urlauber geführt.

Kunden und Geschäftspartner hätten zusätzliche Kontingente gebucht, so dass die aktuelle Buchungslage besser sei als erwartet, erklärte Teckentrup weiter. “Wir sind bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit allen Reiseveranstaltern für einen vielversprechenden und gut gebuchten Sommer 2020.” Laut Medienberichten werfen die Konkurrenten Lufthansa oder TUI Fly Condor vor, die Sicherheit des Staatskredits für starke Preissenkungen zu nutzen. Die Airline erklärte dagegen, sie habe Restplätze verbilligt, wie es in der Branche üblich sei. So bot Ryanair am Montag Flüge in Europa ab 14,99 Euro in Europa für den Zeitraum von November bis Mai an.

Der vorläufige Sachwalter von Condor, Lucas Flöther, teilte mit, er wolle das Schutzschirmverfahren offiziell im Dezember beginnen. Die Geschäftsführung von Condor werde bis dahin einen Restrukturierungsplan erarbeiten, der dann verabschiedet werde. “Ich bin zuversichtlich, dass am Ende dieses Prozesses ein neuer Partner für Condor gefunden wird, der eine nachhaltige Zukunft der Airline sichert und weiteres Wachstum ermöglich”, erklärte Flöther. Der Insolvenzexperte führt bereits das Verfahren bei der vor zwei Jahren pleite gegangenen Air Berlin.

Das Darlehen werde unter strengen Bedingungen in Raten ausgezahlt, erklärte die EU-Kommission. So müsse die Airline ihren Liquiditätsbedarf wöchentlich nachweisen, wobei eine neue Rate nur dann ausgezahlt werde, wenn die vorhandene Liquidität vollständig erschöpft sei. “Deutschland hat zugesichert, dafür zu sorgen, dass Condor entweder das Darlehen nach sechs Monaten vollständig zurückzahlt oder eine umfassende Umstrukturierung durchführt, um langfristig wieder rentabel zu werden”, teilte die Kommission mit. So ein Umbau müsste dann erneut von der Brüsseler Behörde genehmigt werden.