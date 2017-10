EU-Kommission - Keine Elektroauto-Quote geplant

A man uses an electric car charging point in London, Britain September 1, 2017. REUTERS/Hannah McKay

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission plant einem Sprecher zufolge keine Quote für Elektroautos in ihrem Gesetzesentwurf zur künftigen CO2-Reduktion in der Autoindustrie.

“Wir werden keine Quote für Elektroautos vorschlagen”, erklärte ein Sprecher der Kommission am Donnerstag in Brüssel. Er dementierte damit einen Bericht der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, wonach die Behörde eine Quote von mindestens 15 Prozent aller Neuwagen für 2030 verhängen will, die mit Elektromotoren oder anderen emissionsfreien Antrieben fahren sollen. Die Vorschläge werden für den 8. November erwartet. Sie müssen dann noch von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beschlossen werden.