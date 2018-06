Bewegung in EU-Asylpolitik - Flüchtlingszentren im Gespräch

Brüssel/Meseberg (Reuters) - In die EU-Asylpolitik kommt Bewegung: Beim EU-Gipfel Ende Juni wollen sich die Staats- und Regierungschefs mit der Einrichtung von Flüchtlingszentren außerhalb Europas befassen, zum Beispiel in Nordafrika.

Migrants sit at a naval base after being rescued by Libyan coast guards in Tripoli, Libya April 22, 2018. Picture taken April 22, 2018. REUTERS/Ismail Zitouny

Dies geht aus dem Entwurf der Gipfelerklärung hervor, den Reuters am Dienstag einsehen konnte. In solchen Flüchtlingszentren solle zwischen Armutsflüchtlingen und solchen Geflüchteten unterschieden werden, die internationalen Schutz benötigten. Dadurch solle erreicht werden, dass sich weniger Menschen auf den Weg nach Europa begeben. Der Entwurf enthält auch den Appell an alle Mitgliedstaaten, die Weiterreise eines bereits in der EU registrierten Flüchtlings in ein anderes EU-Land zu verhindern. Ein Beschluss auf dem Gipfel 28. und 29. Juni gilt in Regierungskreisen als wichtiger Schritt, damit Kanzlerin Angela Merkel die CSU-Drohung abwehren kann, im nationalen Alleingang Asylsuchende an der Grenze abzuweisen.

Die EU-Staaten beraten derzeit über mehrere Elemente einer gemeinsamen europäischen Migrations- und Asylpolitik. Während vor allem die Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Staaten weiter umstritten ist, sei man auf etlichen Gebieten bereits weiter, sagten EU-Diplomaten. Dies gilt auch für die sogenannte Sekundärmigration zwischen den EU-Staaten, die dem Entwurf zufolge das Asylsystem im passfreien Schengenraum gefährde. Die EU-Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Maßnahmen ergreifen, um dieser Sekundärmigration zu begegnen und um eng zusammenzuarbeiten, wird gefordert.

Die CSU hatte verlangt, in einem anderen EU-Land registrierte Flüchtlinge direkt an den deutschen Grenzen abzuweisen. Sie droht den Koalitionspartner CDU und SPD mit einer Umsetzung Anfang Juli. Merkel lehnt dies ab und setzt stattdessen auf bi- oder multilaterale Lösungen mit anderen EU-Staaten. Sie hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) indirekt mit Entlassung gedroht, sollte er unilateral handeln.

Auch der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster warnte die CSU vor einem Alleingang. Bundeskanzlerin Merkel müsse Seehofer sonst entlassen. “Dass ein Minister einen Alleingang macht, also so wie ich sozialisiert bin, bedeutet das für einen Chef, dass er nur noch eine Möglichkeit hat”, sagte er im rbb-Inforadio. Er hoffe “inständig”, dass die CSU diesen Schritt nicht gehe.

Europa-Staatsminister Michael Roth dämpfte unterdessen Hoffnungen auf eine schnelle europäische Lösung. Die Asyl- und Migrationspolitik sei ein “mühseliger Prozess”, sagte der SPD-Politiker dem rbb. Die SPD hatte wegen der CSU-Drohungen einen Koalitionsausschuss gefordert.

Das UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mahnte unterdessen mehr Sachlichkeit in der deutschen Debatte an. Denn während weltweit die Zahl der Hilfesuchenden stiegen, kämen in Deutschland seit dem Rekordjahr 2015 immer weniger Flüchtlinge an, teilte der UNHCR am Dienstag mit. Vergangenes Jahr wurden hierzulande 186.644 Asylsuchende erfasst. Im ersten Quartal 2018 sank nach UNHCR-Angaben erneut die Zahl der Asylbewerber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent.