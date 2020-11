Wirtschaftsministerium - Weitere 100 Firmen unterstützen Cloud-Projekt Gaia-X

FILE PHOTO: United States one dollar bills are curled and inspected during production at the Bureau of Engraving and Printing in Washington November 14, 2014. REUTERS/Gary Cameron

Berlin (Reuters) - Das europäische Cloud-Projekt Gaia-X nimmt nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministeriums immer konkreter Gestalt an.

Mehr als 100 weitere Unternehmen haben Interesse bekundet, mit den 22 Gründungsmitgliedern der Initiative zusammenzuarbeiten, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Faktenpapier hervorgeht. In knapp 50 Fallbeispielen würden in verschiedenen Branchen derzeit Bedarfe ermittelt und dann in Arbeitsgruppen vertieft - zum Beispiel für die Industrie, das Gesundheitswesen, die öffentliche Verwaltung, den Finanzsektor sowie die Bereiche Energie und Mobilität. 2021 soll dann ein Prototyp getestet und am Ende eine europäische Cloud auf den Markt gebracht werden. Diese soll die Abhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Anbietern reduzieren.

Cloud-Computing-Anbieter stellen Speicher-, Software- und Rechendienstleistungen über das Internet zur Verfügung. Das europäische Projekt soll dabei transparenter sein und mehr Datenschutz bieten. Es wird bislang vor allem von Deutschland und Frankreich vorangetrieben. Die Unterstützung weiterer Länder wird aber noch diese Woche erwartet.

Kritiker bemängeln, dass das Projekt viel zu spät kommt. Die AWS genannte Cloud-Sparte von Amazon machte allein in den ersten neun Monaten des Jahres 32,6 Milliarden Dollar Umsatz, 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gaia-X-Unterstützer argumentieren dagegen, es gehe nicht in erster Linie um die Daten der Verbraucher, sondern von Unternehmen, wo der Markt noch nicht so stark verteilt sei.