Startup-Investor Highland Europe legt 700-Millionen-Euro-Fonds auf

Two Euro coins are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Berlin (Reuters) - Der Finanzinvestor Highland Europe hat bei Geldgebern 700 Millionen Euro für einen Fonds eingesammelt.

Der nunmehr vierte Fonds in acht Jahren sei überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen am Montag mit, das in der Vergangenheit unter anderem Geld in den Essenslieferdienst Wolt, die Reiseplattform GetyourGuide oder das Berliner Startup Adjust steckt. Damit würden nun insgesamt 1,8 Milliarden Euro verwaltet. Ziel sei es, damit in die besten von ihren Gründern geführten Startups in der Software- und Internetbranche zu investieren. An dem Fokus ändere die Corona-Krise nichts, sagte Highland-Partner Fergal Mullen.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Highland Europe nach eigenen Angaben mit fast 200 Millionen Euro sieben Jungfirmen sowie das bestehende Portfolio mitfinanziert. Highland-Partner Jean Tardy-Joubert stellte für die nächste Zeit auch Börsengänge in Aussicht, ohne konkreter werden zu wollen.