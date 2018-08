Merkel spricht sich für Abschaffung der Zeitumstellung aus

Abuja (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU ausgesprochen.

German Chancellor Angela Merkel attends the ARD Sommerinterview in Berlin, Germany, August 26, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Ich freue mich, wenn die EU-Kommission dieses Votum ernst nimmt. Wenn man es so gemacht, hat, dann sollte daraus auch etwas folgen”, sagte Merkel am Freitag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja zu einer Online-Umfrage der EU-Kommission. “Ich persönlich hätte dafür jedenfalls eine sehr hohe Priorität.” Scherzhaft fügte sie hinzu, sie wisse gar nicht, ob man sich in Nigeria bewusst sei, “welches zentrales Problem die Menschen in Europa haben”.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zuvor angekündigt, die Zeitumstellung in der Europäischen Union kippen zu wollen. In einer Umfrage der Kommission zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. An der Umfrage hatten allerdings nicht einmal ein Prozent der EU-Bürger teilgenommen, die große Mehrheit davon aus Deutschland. Die Sommerzeit war EU-weit eingeführt worden, um das Tageslicht besser zu nutzen und so Energie zu sparen. Ob das tatsächlich erreicht wird, wird allerdings bezweifelt.