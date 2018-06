Juncker - US-Zölle widersprechen "jeder Logik und Geschichte"

Dublin (Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union verhängten Zölle widersprechen nach Worten von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker “jeder Logik und Geschichte”.

European Council President Jean-Claude Juncker departs Government buildings after a meeting in Dublin, Ireland June 21, 2018. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Die EU werde alles tun, um den transatlantischen Handel wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sagte er am Donnerstag in Dublin. Die Entscheidung der Vereinigten Staaten, Zölle zu erheben, stimme nicht mit gegenseitigem Vertrauen überein, erläuterte Juncker in einer Rede vor dem irischen Parlament. “Es widerspricht jeder Logik und Geschichte. Unsere Antwort muss klar, aber maßvoll sein.” Man werde tun, was man tun müsse, um die EU zu schützen.