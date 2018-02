EU-Wirtschaftskommissar - Momentum beim Wachstum wird anhalten

Brüssel (Reuters) - EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici rechnet mit einem anhaltenden Aufschwung in der Euro-Zone.

Einer ersten Schätzung zufolge stieg das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent - so kräftig wie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. “Das Momentum wird mindestens bis 2018 und 2019 anhalten”, sagte Moscovici am Donnerstag auf einer Bankenkonferenz in Brüssel. Auch die Weltwirtschaft entwickele sich gut. Innerhalb der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) herrsche Einigkeit, das Wachstum für Strukturreformen zu nutzen.