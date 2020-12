Euroraum hat nach Corona-Rezession im Sommer Rekordwachstum hingelegt

European Union flags fly outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, February 19, 2020. REUTERS/Yves Herman

Brüssel/Berlin (Reuters) - Nach dem Konjunktureinbruch zu Beginn der Pandemie-Krise hat die Wirtschaft in der Euro-Zone im Sommer wieder kräftig Boden gut gemacht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 12,5 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Laut der Behörde war dies “bei weitem der stärkste Anstieg” seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1995. In einer Schnellschätzung war zunächst ein Wert von 12,6 Prozent ermittelt worden, nach dem beispiellosen Einbruch von 11,7 Prozent im Frühjahr.

Die staatlichen Schritte zur Eindämmung der Pandemie hatten vor allem im April weite Teile der Wirtschaft lahmgelegt, bevor sie wieder geöffnet wurde. Nun wuchs die Wirtschaft in der Euro-Zone sogar schneller als in den USA: Dort legte das Bruttoinlandsprodukt laut Eurostat im dritten Quartal nur um 7,4 Prozent zu. Allerdings war der Konjunktureinbruch im Frühjahr mit minus 9,0 Prozent beim BIP auch nicht so ausgeprägt wie in der EU.

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal im Euroraum um 1,0 Prozent - auch dies war laut Eurostat der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihen im Jahr 1995. Im Frühjahr hatte die Erwerbstätigkeit in Folge der Pandemiekrise jedoch um 3,0 Prozent abgenommen. Während die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Beschäftigung durch staatliche Unterstützungsprogramme gelindert wurden, waren die Änderungen der geleisteten Arbeitsstunden viel ausgeprägter: Ihre Zahl stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 14,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal ergab sich jedoch ein Rückgang um 4,5 Prozent.