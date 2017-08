Umfrage - Frankreich & Co hängen Deutschland beim Wachstum ab

A Twizy electric car by French car manufacturer Renault, drives past the Arc de Triomphe in Paris, France, May 30, 2017.

Berlin (Reuters) - Das hat es seit 2005 nicht mehr gegeben: Die Geschäfte der Privatwirtschaft in Deutschland sind im Juli langsamer gewachsen als die in den anderen großen Euro-Ländern Frankreich, Italien und Spanien.

Der deutsche Einkaufsmanagerindex - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - fiel um 1,7 auf 54,7 Zähler. Das ist der niedrigste Wert seit zehn Monaten, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Firmenumfrage des Instituts IHS Markit hervorgeht. Sowohl in Frankreich (55,6) als auch in Italien (56,2) und in Spanien (56,7) liegt das Barometer höher. "Die Abkühlung in Deutschland sorgte dafür, dass das Land erstmals seit über zwölf Jahren wieder Schlusslicht unter den vier größten Volkswirtschaften der Euro-Zone ist", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Grund zur Sorge um Europas Nummer eins sieht er aber nicht, liege der Wert doch immer noch deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert. Auf dem aktuellen Niveau signalisiere er eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 bis 0,5 Prozent im dritten Quartal. Das wäre etwas weniger als in der ersten Jahreshälfte mit rund 0,6 Prozent. "Der grundsätzliche Tenor heißt: solides Wachstum", sagte der Deutschland-Experte von Markit, Trevor Balchin. "Die Abschwächung folgt auf das stärkste Quartal seit sechs Jahren, und vor allem die Industrie wächst weiter in rekordverdächtigem Tempo."

Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Euro-Zone fiel im Juli um 0,6 auf 55,7 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit einem halben Jahr. "Trotz der leichten Abkühlung im Juli steht die Euro-Zone nach wie vor ausgesprochen gut da", sagte Markit-Chefvolkswirt Williamson. So legten die Aufträge zu, weshalb die Unternehmen viele Mitarbeiter einstellten. Die Daten signalisierten, dass das Bruttoinlandsprodukt in den Sommermonaten wie schon im zweiten Quartal um 0,6 Prozent wachsen könne.