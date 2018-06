Stimmung der Wirtschaft im Euro-Raum bleibt weitgehend stabil

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im Juni minimal eingetrübt.

A European Union flags flutters outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium June 20, 2018. REUTERS/Yves Herman

Das Barometer sank um 0,2 auf 112,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. In der Industrie und bei den Dienstleistern stagnierte es. Während es in der Baubranche und bei der Verbraucherlaune bergab ging, hellte sich die Stimmung der Einzelhändler einen Tick auf.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübte sich den Angaben zufolge ein, hellte sich in Frankreich und Italien hingegen auf. Das ebenfalls im Juni ermittelte Barometer für das Geschäftsklima in der Euro-Zone fiel leicht um 0,05 Zähler auf 1,39 Punkte.