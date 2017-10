OECD - Euro-Zone zieht beim Wirtschaftswachstum mit USA gleich

Paris (Reuters) - Die Euro-Zone wird einer OECD-Prognose zufolge in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum die USA einholen.

U.S. dollar and euro banknotes are seen in this picture illustration, March 9, 2015. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

In beiden Regionen werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent zulegen, sagte die Industriestaatenorganisation am Mittwoch voraus. Im Juni hatte sie für die Währungsunion noch ein Plus von lediglich 1,8 Prozent erwartet. Die Vorhersage für die Vereinigten Staaten blieb dagegen unverändert. 2018 sollen die USA mit einem Plus von 2,4 Prozent wieder die Nase vorn haben, da sich der Aufschwung in der Euro-Zone dann mit 1,9 Prozent etwas verlangsamen werde.

Für Deutschland hob die OECD ihre Vorhersage für das laufende Jahr auf 2,2 von bisher 2,0 Prozent an, für 2018 auf 2,1 von 2,0 Prozent. Der Exporteuropameister profitiert nicht zuletzt von der besseren Weltwirtschaft. Diese soll in diesem Jahr um 3,5 Prozent und im kommenden mit 3,7 Prozent merklich wachsen. “Eine Zunahme bei Investitionen, Beschäftigung und Handel unterstützt synchrones Wachstum in den meisten Ländern”, erklärte die OECD. Allerdings sei auf mittlere Sicht ein starkes und nachhaltiges Wachstum noch nicht gesichert.

Vergleichsweise langsam dürfte die britische Wirtschaft expandieren. In diesem Jahr soll es noch zu einem Plus von 1,6 Prozent reichen, 2018 aber nur noch zu 1,0 Prozent. Großbritannien leidet unter der Verunsicherung durch den geplanten Austritt aus der Europäischen Union.