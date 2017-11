Anleger so optimistisch für Euro-Konjunktur wie zuletzt 2007

Berlin (Reuters) - Börsianer blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Das Stimmungsbarometer stieg im November um 4,3 auf 34,0 Punkte, wie die Investmentberatung Sentix am Montag unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Anlegern mitteilte. Sowohl die Lage als auch die Aussichten wurden positiver bewertet als zuletzt. “Klarer könnte man nicht dokumentieren, dass zumindest die reale Wirtschaft die Krise bewältigt hat”, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. “Inzwischen ist der Aufschwung so breit angelegt, dass in vielen Staaten der Euro-Zone sich auch die Beschäftigungssituation nachhaltig zu bessern beginnt.”

Das Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone wuchs im dritten Quartal um 0,6 Prozent. Für das laufende vierte Quartal rechnen viele Experten mit einer ähnlichen Wachstumsrate.