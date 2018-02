Sentix - Groko-Hängepartie schlägt Investoren auf den Magen

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der Börsianer in der Euro-Zone hat angesichts der Hängepartie um die Regierungsbildung in Berlin einen Dämpfer erlitten.

Das Barometer für den Währungsraum gab im Februar um einen Zähler auf 31,9 Punkte nach, wie das Beratungsunternehmen Sentix am Montag unter Berufung auf seine Umfrage unter 989 Anlegern mitteilte. Während die Lageeinschätzung erneut zulegte, gaben die Erwartungen auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr nach. “Maßgeblich daran beteiligt ist Deutschland. Die Groko-Verhandlungen kommen nicht gut bei den Investoren an”, erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Die Lagewerte in der Euro-Zone stiegen zum fünften Mal in Folge und erreichen ein Niveau von 49,5 Punkten - der beste Wert seit August 2007. “Der Erholungsprozess in der Euro-Zone geht damit weiter, wenngleich sich erste Wolken am blauen Konjunkturhimmel zeigen”, erklärte der Sentix-Geschäftsführer.

Investoren stellen sich verstärkt auf ein nahendes Ende der Geldspritzen der Europäischen Zentralbank (EZB) ein. “Die Anleger sehen EZB-Chef Mario Draghi unter Druck, doch der zögert einen restriktiven Kurs solange hinaus wie möglich”, erläuterte Hübner. In den USA sorge die von Präsident Donald Trump aufgelegte Steuerreform weiter für gute Stimmung. “Kein Wunder, erhalten doch viele Arbeitnehmer aktuell eine Sonderzahlung ihres Arbeitgebers.” Allerdings würden viele Effekte der Steuerreform vor allem im ersten Jahr erzielt und wirkten mittelfristig weit weniger nach.

Der Boom am US-Arbeitsmarkt löste an der Wall Street zuletzt auch Sorgen aus, die US-Notenbank (Fed) könnte die Zinsen in diesem Jahr zügiger anheben als bislang angenommen.[nL8N1PS6D4]