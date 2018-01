Verbraucherstimmung in Euro-Zone zu Jahresbeginn deutlich besser

Brüssel (Reuters) - Die Kauflaune im Euro-Raum hat sich zu Jahresbeginn überraschend deutlich aufgehellt.

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg im Januar zum Vormonat um 0,8 auf plus 1,3 Punkte, wie aus am Dienstag von der EU-Kommission veröffentlichten Daten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 0,6 Zähler gerechnet. Die Konjunktur in der Euro-Zone hat nach mauen Jahren mittlerweile Fahrt aufgenommen, was sich auch in einer niedrigeren Arbeitslosenzahl und der zusehends besseren Konsumstimmung bemerkbar macht.