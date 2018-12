Draghi kündigt bei Anleihen-Programm Feinjustierung an

European Central Bank (ECB) President Mario Draghi speaks during a news conference at ECB headquarters in Frankfurt, Germany December 13, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die EZB will bei ihrem Wertpapier-Programm schrittweise dafür sorgen, dass der Umfang der Staatsanleihen der Länder in etwa dem sogenannten Kapitalschlüssel entspricht.

Dieser orientiert sich an der Wirtschaftsleistung und Bevölkerungszahl der Staaten. Die EZB hat bei ihren billionenschweren Käufen jedoch überdurchschnittlich viele Papiere aus Frankreich, Italien und Spanien angehäuft. EZB-Chef Mario Draghi sagte am Donnerstag, Einnahmen aus Anleihen würden zwar generell in den Ländern wieder angelegt, in denen die Papiere ausliefen. Die EZB-Bestände an Staatsanleihen würden jedoch mit der Maßgabe weiter angepasst, dass sie enger an den Kapitalschlüssel ausgerichtet werden sollten. Einen entsprechenden Beschluss des EZB-Rats zu den “technischen Parametern” der Ersatzkäufe veröffentlichte die EZB am Nachmittag auf ihrer Internetseite.

Dieser war jüngst überarbeitet worden. Auf die Bundesbank - die Notenbank der größten EU-Volkswirtschaft - entfällt auch der stärkste Anteil. Er steigt ab Januar von 17,997 auf 18,367 Prozent. Für Italien sinkt er hingegen von 12,311 auf 11,802 Prozent, was auch mit der schwächeren Konjunktur des Landes zusammenhängt. Für Spanien und Portugal gehen die Anteile ebenfalls zurück.

Der Schlüssel ist eines der Grundgerüste der Wertpapierkäufe, die bis zum Jahresende ein Volumen von 2,6 Billionen Euro erreicht haben dürften. Danach will die EZB nur noch auslaufende Anleihen ersetzen. Der Kapitalschlüssel wird zur Berechnung herangezogen, wie groß der Umfang der Käufe für die einzelnen nationalen Euro-Notenbanken ist.