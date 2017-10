EZB-Bankenaufseher Vesala verlässt die Notenbank

European Central Bank (ECB) President Mario Draghi and Vice President Vitor Constancio (L) address a news conference at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany July 20, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - EZB-Bankenaufseher Jukka Vesala verlässt die Europäische Zentralbank (EZB).

Vesala habe sich entschieden, ab Mitte April 2018 eine neue Position anzunehmen, teilte die Euro-Notenbank am Donnerstag auf Anfrage mit. Er werde zwar noch für die Zentralbank aktiv sein in einer Abkühlphase, allerdings nicht in Bereichen, die mit der Aufsicht oder der Geldpolitik zu tun hätten. Der Finne war seit 2014 in der EZB-Bankenaufsicht in Koordination mit den nationalen Aufsichtsbehörden der Euro-Länder für die kleineren Banken im Währungsraum zuständig. Zuvor war Vesala bei der finnischen Finanzaufsicht tätig.