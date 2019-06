Draghi gibt Einblick in geldpolitisches Arsenal der EZB

Mario Draghi, President of the European Central Bank (ECB), attends a news conference in Vilnius, Lithuania June 6, 2019. REUTERS/Ints Kalnins

Vilnius/Frankfurt (Reuters) - Vor dem Hintergrund des eskalierenden Zollstreits und der Hängepartie um den Brexit hält sich die EZB weitere geldpolitische Optionen offen.

Laut EZB-Präsident Mario Draghi machten die Währungshüter auf der auswärtigen Ratssitzung am Donnerstag in Vilnius deutlich, dass sie für alle Fälle “handlungsbereit” seien. Einige Ratsmitglieder hätten die Möglichkeit von Zinssenkungen angesprochen. Weitere Handlungsoptionen seien Anleihenzukäufe und eine Ausweitung des Zinsausblicks. Draghi sprach mit Blick auf den von US-Präsident Donald Trump geschürten internationalen Handelsstreit von einer “ausgeprägten Unsicherheit”, die auch die Finanzmärkte umtreibe. Dort werde der Streit auch als eine Art Zeitenwende erlebt, in der die seit dem Zweiten Weltkrieg herrschende “multilaterale Ordnung” ins Wanken gerate.

Die EZB treibt schon seit längerem die Sorge um, dass die Handelskonflikte die Stimmung in der europäische Wirtschaft eintrüben und das Wachstum bremsen könnten.

Die Handelskonflikte der USA weiten sich aus. US-Präsident Trump kündigte unlängst auch Importzölle auf mexikanische Waren an. An den Börsen schürte das Befürchtungen, dass Trump nun auch Europa bald ins Visier nehmen könnte. Der Handelsstreit mit China spitzte sich zudem weiter zu. So verhängte Trump eine neue Runde von Strafzöllen und warf der Volksrepublik vor, sich nicht an frühere Zusagen zu halten. Die Führung in Peking antwortete mit ähnlichen Schritten.